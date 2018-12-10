Эксперт рассказал о «сверхльготах» для «Новатэка»

В правительственных ведомствах обсуждается законопроект, который должен обязать компании перевозить по Северному морскому пути углеводороды с российских месторождений на судах российского же производства. Законопроект разрабатывался по поручению президента, который неоднократно говорил, что российские сырьевые и инфраструктурные компании при реализации крупных энергетических и транспортных проектов должны ориентироваться на отечественного производителя, формировать спрос на его продукцию. Об этом рассказал «Ленте.ру» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Новатэк», по его словам, начал переговоры о размещении заказов на судоверфи «Звезда», но, по словам источников в отрасли, ставит российским производителям «драконовские» условия: строительство газовозов, фактически, должно быть выполнено за два года при том, что обычный цикл судостроительства предусматривает от четырех до пяти или даже семи лет и это стандартный цикл.

«Так, заказ "Новатэка" на корейской верфи выполнялся шесть лет», — говорит Мухин. И, по его словам, компания потратила на корейских и китайских верфях порядка 6 миллиардов долларов, в том числе заказав в Корее 15 газовозов ледового класса Arc7.

При этом, по словам Мухина, СПГ реализуется, в основном, на премиальном рынке АТР, однако в бюджет России не поступает ни копейки. «Дело в том, что пошлина на экспорт СПГ "Новатэка "была обнулена еще в 2012 году. Кроме того, "Новатэку" под проект на Ямале, правительство РФ установило нулевые ставки не только на экспорт газа, но и на конденсат, а также обнулило НДПИ на добываемые углеводороды. Таким образом, компания работает в "тепличных условиях"», — рассказывает эксперт.

Он подчеркивает, что стоимость проекта составляет 27 миллиардов долларов. «В рамках привлечения проектного финансирования "Новатэк", в том числе, получил средства Фонда национального благосостояния (150 миллиардов рублей), которые необходимо будет погасить только в 2030 году. Кроме того, государство безвозмездно выделило порядка 70 миллиардов на инфраструктуру проекта, прежде всего, строительство порта Сабетта. При этом, глава компании Леонид Михельсон убежден, что правительство РФ и в дальнейшем должно оказывать поддержку проектам компании по сжижению природного газа», — говорит Мухин.

«Надо сказать, что правительство идет навстречу этим пожеланиям и в период 2019–2024 годов дополнительно планирует направить из Фонда развития почти 104 миллиарда рублей на создание инфраструктуры для проекта Новатэка "Арктик СПГ-2". Так что проект будет реализован на аналогичных с "ЯмалСПГ" условиях», — утверждает он.

По словам Мухина, оборудование для завода и саму технологию сжижения газа компания закупала за рубежом. «Ну, это можно понять – в России действительно существуют проблемы с технологическим обеспечением процессов и мы это не скрываем», — сетует эксперт. При этом, как он утверждает, ни добыча углеводородов, ни их перевозка не облагаются налогами. «Ледокольное сопровождение газовозов по Севморпути — тоже бесплатно. На реализацию проекта выделено почти четверь триллиона госсредств. И только одно требование к компании со стороны государства: обеспечить заказами российских судостроителей», — подчеркивает Мухин.

По его словам, «проекты компании финансируются из Фонда национального благосостояния». «Вопрос только: зачем существует этот фонд, если благосостояние утекает в другие государства? Корейские верфи, которые реализуют сейчас заказы "Новатэка", находились, напомним, в предбанкротном состоянии и заказ российской компании, фактически, спас их», — утверждает эксперт. «Совершенно непонятно, почему "Новатэк" предпочитает спасать зарубежные верфи, когда российская экономика переживает сложный период санкционного воздействия, а в большинстве уважающих себя государств компании закупают продукцию, произведенную на национальных верфях, даже если цена на нее на порядок выше рынка», — задается вопросом Мухин.