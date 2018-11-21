«Газпром» поехидничал над сланцевым газом из США

Госкомпания «Газпром» усомнилась в перспективах развития сланцевой газовой отрасли и отрасли производства сжиженного природного газа (СПГ). Российская корпорация уверена, что ей не грозит конкуренция со стороны США, где обе эти технологии за последние годы особенно развивались. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», которое приводит ТАСС.

Сама российская компания делать ставки на эти способы добычи и доставки природного газа не планирует даже в долгосрочной перспективе, наоборот, «Газпром» по-прежнему рассчитывает на трубопроводный газ. «Для "Газпрома", учитывая высокую обеспеченность запасами природного газа традиционных месторождений, организация добычи газа из сланцев в средне- и долгосрочной перспективе является нецелесообразной», — сказано в сообщении по итогам заседания совета директоров.

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Холдинг признает, что первенство в области добычи сланцевого газа остается за США, однако прогнозы по уровню добычи оказываются выше реальных уровней добычи. Аналогичная ситуация с СПГ — прогнозы потребления оказываются выше, чем объемы реальных поставок. Вместе с тем в «Газпроме» признают, что спрос на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти, в основном благодаря Китаю.

Также в компании отметили, что у американского бизнеса пока нет шансов серьезно потеснить позиции «Газпрома» на европейском рынке. По итогам десяти месяцев 2018 года соотношение экспорта российского трубопроводного газа и СПГ из США в Европу превысило 100 к одному. В целом перспективы экспорта СПГ из США будут зависеть от перспектив добычи сланцевого газа, говорится в обзоре «Газпрома».

Популярность СПГ из США во многом связана с опасениями европейских потребителей, вызванных чрезмерной зависимостью от поставок газа из России. В частности, рост спроса на СПГ из США вызван строительством «Северного потока-2». При этом в России отрасль СПГ не стоит на месте: так, компания «Новатэк» реализует несколько проектов, наращивая поставки СПГ за рубеж, особенно в Китай.

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