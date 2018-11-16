США стал выгоден российский газ

Цены на газ в США взлетели более чем на 40 процентов и достигли максимума с 2014 года — 125 долларов за тысячу кубометров. В этих условиях поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) на американский рынок становятся более чем выгодными, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что рост цен возник на фоне ожидания холодов в северо-восточной части страны. Еще одна причина — самые низкие запасы газа в американских хранилищах с 2005 года.

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По оценке опрошенных экспертов, поставки сжиженного газа из США при текущих ценах на мировые рынки нерентабельны.

В этой ситуации американский рынок может стать премиальным для российского СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ», учитывая, что в прошлом году такие поставки уже шли.

По словам участников рынка, маржа при продаже газа в США по текущим ценам выше, чем в Европу.

Впрочем, эксперты уверены, что всплеск цен на американском рынке не будет долгосрочным. По прогнозам, эта ситуация вряд ли продлится более трех месяцев.

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