Польша пересела на газ из США

Польша будет закупать сжиженный природный газ (СПГ) из США по цене почти на 30 процентов меньше, чем ей сейчас обходится природный газ из России. Об этом заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк, сообщает РИА Новости.

PGNiG и американская компания Venture Global LNG подписали контракт на поставку в Польшу двух миллионов тонн СПГ в год в течение 20 лет. «Я понимаю, что вы удивлены, но такой мы делаем бизнес», — добавил Вожняк.

На данный момент основным поставщиком PGNiG является «Газпром». В год в Польше потребляют порядка 16 миллиардов кубометров. Ранее сообщалось, что PGNiG планирует закупать у американских компаний четыре миллиона тонн СПГ (эквивалентно 5,4 миллиарда кубометров) в год в течение 20 лет.

Польская компания уже пыталась через суд добиться снижения цен на российский газ, поставляемый в страну. Арбитражный трибунал Стокгольма отказал в иске.

Также власти Польши заявляли о планах заменить российский газ импортом из Норвегии и США. Страна сейчас запустила в качестве альтернативы «Северному потоку-2» собственный проект по строительству газопровода Baltic Pipe, который должен протянуться от польского побережья в Данию по дну Балтийского моря, а затем подключиться к норвежской газотранспортной сети. Газопровод планируется запустить в эксплуатацию в 2022 году, тогда же закончится контракт на поставку российского газа.

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