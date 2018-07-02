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Польшу заставили переплачивать за российский газ

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Арбитражный трибунал Стокгольма отказал польской компании PGNiG в иске, в котором она требовала снизить цены на поставляемый в страну российский газ. Об этом сообщается на сайте дочерней компании «Газпрома» — «Газпром экспорт».

«Право любой из сторон потребовать пересмотра цены газа в случае существенных изменений на рынке изначально предусмотрено контрактом. Трибунал подтвердил наличие у ПГНиГ [PGNiG] такого права, однако не согласился с предложенными польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой. Кроме прочего, трибунал не согласился и с доводами ПГНиГ о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа — это цены на хабах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока это только промежуточное решение. Окончательное будет вынесено судом после дополнительных консультаций с обеими сторонами.

30 июня трибунал вынес предварительное решение о том, что PGNiG имеет право требовать снижения цены на поставки российского природного газа по долгосрочному контракту с «Газпромом». При этом он отклонил возражения российского монополиста.

В начале января PGNiG заявляла, что больше не собирается подписывать долгосрочные контракты с «Газпромом», в которых прописаны большие объемы поставляемого топлива, но при этом готова рассмотреть предложения «Газпрома» о снижения цены. По словам заместителя главы компании Мачея Возняка, польскую сторону не устраивает положение дел, при котором цена на газ находится в прямой зависимости от цены нефти.

В ноябре 2017 года PGNiG подписала первый контракт на поставку сжиженного природного газа из США, однако его объемов пока недостаточно для удовлетворения потребностей Польши. На данный момент они составляют около 15 миллиардов кубометров газа в год.

Последний раз «Газпром» и PGNiG пересматривали цену по контракту в 2012 году — тогда она была снижена на 10 процентов.

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