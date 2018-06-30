Польше разрешили требовать скидку на российский газ

Международный арбитражный суд Стокгольма признал право польской государственной нефтегазовой компании PGNiG требовать снижения цены на российский газ. Об этом в субботу, 30 июня, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как отмечается, суд в частичном решении согласился с аргументами польской стороны о существовании в так называемом Ямальском контракте, на основании которого российская компания «Газпром» поставляет газ в Польшу, предпосылок, которые дают PGNiG право требовать снижения цены.

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«Мы с удовлетворением принимаем решение суда, подтверждающее право PGNiG к снижению контрактной цены, и мы ожидаем ее снижения до уровня рыночной цены на более поздней стадии разбирательства», — заявил глава PGNiG Петр Вожняк. Он подчеркнул, что суд отклонил официальные возражения «Газпрома», «направленные на поддержание существующих нерыночных ценовых условий в Ямальском контракте».

Ямальский контракт, который предусматривает ежегодные поставки в Польшу газа объемом до десяти миллиардов кубометров, был подписан в 1996 году и действует до 2022 года. При этом ранее цена на газ в рамках контракта уже подвергалась пересмотру: так, в 2012 году стоимость поставок уменьшилась на 10 процентов. Однако в 2015 году польская компания обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском о новом снижении цены, мотивировав свою просьбу тем, что прописанная не соответствует рыночной конъюнктуре.

«Газпром» заявления PGNiG пока никак не прокомментировал.

Ранее в июне сообщалось, что польская госкомпания договорилась с США о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) с целью снизить зависимость от российского сырья. «Закупки СПГ у США позволят нам не только еще больше диверсифицировать источники поставок с 2022 года, но также развивать трейдинг, и обеспечат PGNiG участие на мировом рынке сжиженного газа», — заявил глава PGNiG.

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