Польша решила пересесть на газ из США

Польская энергетическая госкомпания PGNiG договорилась с США о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) с целью снизить зависимость от российского сырья. Об этом сообщает Reuters.

«Закупки СПГ у США позволят нам не только ещё больше диверсифицировать источники поставок с 2022 года, но также развивать трейдинг, и обеспечат PGNiG участие на мировом рынке сжиженного газа», — заявил глава компании.

Сообщается, что PGNiG планирует закупать у американских компаний четыре миллиона тонн СПГ (эквивалентно 5,4 миллиарда кубометров) в год в течение 20 лет.

На сегодняшний день основным поставщиком PGNiG является «Газпром». Ежегодное потребление газа в Польше составляет около 16 миллиардов кубометров.

Ранее сообщалось, что Монголия начала строительство первого в стране нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), чтобы не зависеть от поставок из России. Ввести завод в эксплуатацию планируется к 2022 году.

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