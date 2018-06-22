Монголия захотела снизить зависимость от России

Монголия начала строительство первого в стране нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), чтобы не зависеть от поставок из России, сообщает «Интерфакс».

Проект включает в себя строительство нефтепровода, двухпутной железной дороги к НПЗ и автодороги на 19 километров. Его стоимость оценивается в 1,35 миллиарда долларов, средства были выделены Экспортно-импортным банком Индии.

Проектная мощность самого НПЗ составляет 1,5 миллиона тонн нефти в год. Ежегодно им будет выпускаться 560 тысяч тонн бензина и 670 тысяч тонн дизтоплива. Ввести завод в эксплуатацию планируется к 2022 году.

В 2017-м Монголия импортировала около 1,5 миллиона тонн нефтепродуктов. Основным поставщиком стала Россия с долей 18 процентов в совокупном импорте страны.

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