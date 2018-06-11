Китай заинтересовался российским газом

Пекин и Москва обсуждают возможность вхождения Китайской национальной нефтегазовой компании (CNPC) в проект строительства по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго Александра Новака.

Председатель правления «Новатэка» Леонида Михельсона заявил, компания готова рассмотреть предложения о покупке доли в проекте «Арктик СПГ-2» от партнеров по «Ямал СПГ». Такое предложение пока сделала французская компания Total. Она купит у «Новатэка» 10 процентов в проекте.

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«Ямал СПГ» — проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа на полуострове Ямал. В рамках проекта планируется строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью около 16,5 млн тонн в год на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения.

«Арктик СПГ-2» — проект компании «Новатэк» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Пуск первой линии запланирован приблизительно на 2023 год с поэтапным вводом объекта в 2023—2025 годах. Мощность завода составит порядка 19,8 миллиона тонн СПГ в год.

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