Бизнес
 

«Новатэк» получит лицензию на разработку Гыданского месторождения

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Дочерняя компания «Новатэка» «Арктик СПГ 1» выиграла аукцион на право получения лицензии на разработку Гыданского месторождения газа в Ямало-Ненецком автономном округе, предназначенного для производства СПГ. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, передает «Прайм».

Участие в аукционе принимали только лишь две «дочки» «Новатэка»: «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» и «Арктик СПГ 1».
Торги завершились после одного шага, итоговый платеж составил 2,26 миллиарда рублей. Размер сбора за участие в аукционе — 130 000 рублей.

По распоряжению правительства в аукционе на получение лицензии могут принимать участие компании, уже имеющие месторождения на Ямале или Гыдане и способные направить добытый газ на сжижение, сообщает «Коммерсантъ». Под это определение, подчеркивает издание, подходит лишь «Новатэк». Компания достраивает завод СПГ на Ямале и планирующий строительство второго завода в акватории Обской губы на ресурсной базе уже имеющихся у компании гыданских активов.
Гыданское месторождение открыто в 1978 году, пробурено восемь скважин, по итогам поставлено на баланс 361 млрд кубометров газа (по С3) и 32 млн тонн конденсата. Стартовый платеж за лицензию составляет 2 млрд руб. По условиям лицензии месторождение должно быть запущено не позднее 2027 года.

Старший эксперт Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Сергей Жаворонков назвал условие аукциона, согласно которому претендент должен иметь перерабатывающие мощности, «довольно странным». По его словам, это требование сразу отсеивает остальных участников, кроме одного, при этом экономические обоснования этого условия не ясны. И таких странных требований в аукционах много, отмечает эксперт.

По его словам, чтобы такого не происходило, критерий выбора победителя должен быть одни — денежный: если государство что-то покупает, оно должно минимизировать расходы, если продает – максимизировать доходы.
Накануне Институт экономической политики Гайдара опубликовал исследование, согласно которому, объем нарушений при госзакупках составляет 2 триллиона рублей в год. Самая популярная коррупционная схема при организации госзакупок — проведение конкурсов с такими условиями, которые заведомо может выполнить лишь одна компания, отмечают «Известия» со ссылкой на исследование.

В частности, в исследовании приводятся примеры подобных тендеров: конкурс 2001 года на крупный участок нефтяных месторождений «Вал Гамбурцева» в Ненецком АО, в котором выиграла малоизвестная компания «Северная нефть»; Талаканское нефтегазовое месторождение, которое досталось небольшой компании «Саханефтегаз», а также конкурс на огромные месторождения имени Требса и Титова 2010 года и на Гавриковский лицензионный участок в Ханты-Мансийском автономном округе 2015 года, победителем в котором стала аграрная компания «Юг Руси», хотя ее основным бизнесом является производство подсолнечного масла.

По итогам выборочного мониторинга Институт Гайдара установил, что более 60 процентов закупок осуществляются с нарушениями. Среди государственных закупок по неконкурентности лидирует федеральный уровень (32,9 процента), на втором месте муниципальный уровень — 19,6 процента закупок, на третьем — региональный: 8 процентов. Остается довольно низким и среднее количество заявок в случае конкурентной закупки — около трех на один лот в 2016 году.

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