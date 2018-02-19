Саудовская Аравия нацелилась на российский газ

Крупнейшая нефтяная компания мира — государственная Saudi Aramco — подписала соглашение с российской компанией «Новатэк». Об этом говорится в сообщении компании.

Меморандум о взаимопонимании подразумевает сотрудничество компаний в сфере производства сжиженного природного газа (СПГ). Saudi Aramco и «Новатэк» намерены вместе инвестировать в газовые проекты, включая поставки СПГ, геологоразведку и добычу газа.

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«Мы видим большие перспективы взаимовыгодного стратегического партнерства с Саудовской Аравией. Наша компания обладает высококачественными запасами природного газа и уникальным опытом реализации СПГ-проектов в российском арктическом регионе», — приводятся в сообщении слова главы компании Леонида Михельсона. Он обрадовался тому, что такая компания, как Saudi Aramco, проявила заинтересованность в сотрудничестве.

Министр энергетики Александр Новак 15 февраля сообщил, что Saudi Aramco и «Новатэк» готовятся подписать соглашение о вхождении саудовской компании в капитал российского проекта «Арктик СПГ-2». Завершить переговоры планируется до старта Петербургского международного экономического форума, где соглашение должно быть подписано.

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