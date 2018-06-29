«Газпром» нацелился на новый рекорд

Госкомпания «Газпром» нацелилась на очередной рекорд по поставкам газа в Европу. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров газовой монополии, сообщает РБК.

По словам Миллера, российская компания с начала 2018 года уже нарастила объем поставок на шесть процентов, а по итогам года госкомпания может установить новый исторический рекорд, поставив 200 миллиардов кубометров газа.

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Также глава госкомпании затронул тему поставок сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, в 2017 году «Газпром» впервые поставил газ в Испанию, рынок которой ранее для российской компании был «недосягаем». Помимо Испании, российский СПГ получили сразу девять стран, в том числе некоторые азиатские.

Отдельная часть выступления была посвящена поставкам газа в Китай. По словам Миллера, объемы поставок газа в Китай будут только расти, увеличившись до 360 миллиардов кубометров. «Сейчас импорт покрывает 40 процентов потребностей страны, а в ближайшее время ему может понадобиться до 110 миллиардов кубов газа из России. В течение 10 лет мы поставим в КНР более одного триллиона кубометров газа», — прогнозирует Миллер.

Ранее сообщалось, что на показатели «Газпрома» позитивно отразилась торговая война, которую развязал президент США Дональд Трамп. Из-за торговых ограничений экспорт российской компании в дальнее зарубежье по итогам первой половины 2018 года может превысить 100 миллиардов кубометров.

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