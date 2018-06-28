«Нафтогаз» уперся и пригрозил «Газпрому»

Украинский «Нафтогаз» оспорит в суде Швеции приостановку решения по спору с «Газпромом». Об этом в четверг, 28 июня, написал на своей странице в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, в четверг украинская компания не имела возможности предоставить свои контраргументы. «"Нафтогаз" планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения», — написал он.

Несмотря на новое решение суда в Швеции, украинская компания продолжит добиваться ареста активов «Газпрома», добавил Коболев.

Ранее 28 июня «Газпром» сообщил, что апелляционный суд шведского округа Свеа оставил в силе свой приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между российским концерном и «Нафтогазом» о транзите топлива.

13 июня апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство «Газпрома» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».

В мае украинская компания потребовала арестовать российские активы в свою пользу. Стокгольмский арбитраж постановил, что российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов, каждый день просрочки стоит «Газпрому» полмиллиона долларов.

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