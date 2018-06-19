«Газпром» ответил Лондону и «Нафтогазу Украины»

«Газпрому» известно, что «Нафтогаз Украины» предпринимает в Великобритании действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение российского концерна.

«Эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения», — отметили в «Газпроме».

Ранее 19 июня коммерческий суд Лондона разрешил заморозку активов «Газпрома» на территории Великобритании по ходатайству «Нафтогаза». Согласно решению суда, в течение 48 часов после получения решения суда «Газпром» обязан предоставить украинской стороне список всего своего имущества в Англии и Уэльсе стоимостью более 50 тысяч долларов.

Днем ранее «Нафтогаз» подал представление в апелляционный суд Швеции, приостановивший исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору компании с «Газпромом» о транзите газа. 13 июня апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство «Газпрома» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».

В мае украинская компания потребовала арестовать российские активы в свою пользу. Стокгольмский арбитраж постановил, что российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов, каждый день просрочки стоит «Газпрому» полмиллиона долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!