«Нафтогаз» начал выбивать долг из «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» начал процесс взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Стокгольма. Об этом в среду, 30 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках пятой статьи Нью-йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, сообщил он.

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«"Газпром" наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест», — сказал собеседник агентства.

Ранее агентство сообщило о том, что арбитражный процесс между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Акции могут быть уже заморожены.

Официального подтверждения информации об аресте акций проектных компаний нет.

28 мая «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом», заявив, что значительная часть вердикта была написана не судьями, а третьим лицом.

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