«Нафтогаз» потратил деньги «Газпрома»

Набсовет украинского «Нафтогаза» проголосовал за то, чтобы выплатить членам совета директоров компании бонусы за победу в Стокгольмском арбитражном суде над российским «Газпромом». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в украинской компании.

По данным собеседника издания, решение было принято на фоне выигрыша украинской стороной второй части спора — по транзитному контракту. «Утвержденный размер бонусов составляет один процент от суммы выигрыша (в данном случае — 4,56 миллиарда долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 миллиона долларов», — поясняет издание.

Источник отметил, что уже выплачено около 20 миллионов долларов. Остальное члены совета директоров получат после фактического исполнения «Газпромом» решения арбитража.

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Это не первый случай, когда правление «Нафтогаза» получает бонусы за выигранные судебные процессы. В 2017 году руководящий состав компании получил премии после отмены арбитражем требования «бери или плати» и удовлетворения заявления украинской стороны о пересмотре цены на газ по контракту.

Стокгольмский арбитраж в конце 2017 года вынес решение в пользу «Нафтогаза» по контракту на поставку газа. В феврале 2018 года суд принял решение по спору сторон по контракту на транзит газа. Согласное решению, «Газпром» обязан выплатить украинской компании 4,63 миллиарда долларов. Однако с учетом задолженности Украины за российский газ сумма оказалась ниже — 2,56 миллиарда. Российская сторона осталась недовольна решением суда. В начале марта «Газпром» объявил о расторжении контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом». Позже российская сторона обратилась в апелляционный суд округа Свеа.

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