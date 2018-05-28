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«Газпром» уличил суд по делу с «Нафтогазом» в обмане

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Российский «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом», заявив, что значительная часть вердикта была написана не судьями, а третьим лицом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» отметили, что решение по данному спору имеет большое значение и для российской, и для украинской стороны, и заключение лингвиста является доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма. Компания считает, что этот факт позволяет говорить о полной отмене решения.

Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по контракту на поставку газа в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом» в конце 2017 года. В конце февраля инстанция приняла решение по транзитному контракту. Российская компания обратилась в апелляционный суд с заявлениями об оспаривании и частичной отмене промежуточного решения по контракту на поставку, а также окончательных решений по соглашениям на поставку и транзит. По мнению российской стороны, в ходе разбирательств судьи допустили существенные процессуальные нарушения.

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