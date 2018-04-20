«Нафтогаз» улыбнули действия «Газпрома»

«Нафтогаз» прокомментировал обращение «Газпрома» в Стокгольмский арбитражный суд для расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Украинская сторона считает, что «отправить документы — недостаточно "для расторжения"», говорится в сообщении компании в Facebook.

В «Нафтогазе» сообщили, что контракты не предусматривают расторжения в одностороннем порядке. «Они действуют и заканчиваются вместе в 2019 году. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража», — сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что ждут новых встреч с «Газпромом» в Стокгольме, и добавили улыбающийся смайлик.

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Как добавили в «Нафтогазе», обжалование российской стороной решения арбитража, по которому «Газпром» должен выплатить 2,56 миллиарда долларов, не освобождает от выплаты долга, а также процентов по нему. В украинской компании заявили, что «Газпром» ее «самый большой должник».

«Газпром» 20 апреля сообщил, что направил в Стокгольмский арбитраж документы о начале процедуры расторжения договоров с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа. Это произошло после того, как переговоры о разрыве соглашений не увенчались успехом.

Суд в Стокгольме в декабре 2017 года и феврале 2018-го вынес решения по спорам между двумя компаниями о поставках и транзите газа. «Газпром» обязали выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. Однако российская сторона не согласилась с арбитражем и обжаловала решения. В компании также сообщили, что намерены расторгнуть договоры с «Нафтогазом», и уведомили об этом украинскую сторону.

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