«Газпром» и «Нафтогаз» решили снова работать вместе

Российская компания «Газпром» и украинский «Нафтогаз» приступили к обсуждению контракта о поставках газа в Европу через территорию Украины после 2019 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева.

Источники подчеркнули, что речь идет не о пересмотре действующего контракта, который истекает в 2019 году, а о подписании нового соглашения, которое может начать действовать с 2020-го. По данным газеты, переговоры между российской и украинской сторонами находятся на ранней стадии и какие именно условия обсуждали «Газпром» и «Нафтогаз», пока неизвестно.

Как отметил один из собеседников издания, вопрос о продолжении транзита газа в Европу через украинскую территорию после 2019 года уже обсуждался во время встречи представителей компаний несколько недель назад.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после решения, вынесенного Стокгольмским арбитражным судом в феврале 2018 года, по транзиту газа. Суд постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов за недопоставку объемов газа.

«Газпром» выразил недовольство решением суда. В начале марта российская компания сообщила, что вернула украинской стороне платеж за мартовские поставки и не намерена их начинать из-за отсутствия согласованного дополнения к действующему контракту. Затем «Газпром» объявил о разрыве контрактов с украинской стороной. Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что договор не предусматривает одностороннего расторжения, однако российская сторона 3 марта инициировала в Стокгольмском арбитраже соответствующую процедуру.

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