«Газпром» сделал первый шаг к разрыву контрактов с «Нафтогазом»

«Газпром» инициировал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» в Стокгольмском арбитражном суде. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления российской госкомпании Александр Медведев, передает ТАСС.

«И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», — добавил он.

Данный юридический процесс займет время, сообщал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он отмечал, что начало процедуры расторжения контрактов не означает немедленное прекращение транзита топлива через Украину.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом предыдущего решения, обязавшего «Нафтогаз» выплатить российской стороне два миллиарда долларов за осуществленные поставки, «Газпром» должен Киеву 2,56 миллиарда долларов. 2 марта глава российской госкомпании Алексей Миллер объявил, что «Газпром» вынужден немедленно разорвать контракт с «Нафтогазом» после решения арбитража.

Украинская сторона в случае расторжения контрактов обещает обратиться в арбитраж за компенсацией ущерба. В Киеве также считают, что соглашения не предусматривают прекращение сотрудничества в одностороннем порядке.

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