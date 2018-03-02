«Нафтогаз» под угрозой суда предложит «Газпрому» изменить цены на транзит газа

«Нафтогаз» в ближайшее время отправит «Газпрому» предложение о пересмотре тарифа на транзит газа. Об этом в эфире передачи FACE 2 FACE телеканала ZIK заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, Киев еще с 2010 года в рамках спора с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже добивался пересмотра тарифа на транзит. «Трибунал не удовлетворил эти требования, сказал: смотрите, то письмо, которое вы направляли в 2009 году ... не отвечает формальным требованиям, поэтому мы тариф пересмотреть не можем. "Нафтогаз" работает над новым письмом, которое уже будет отвечать всем формальностям, и в ближайшее время такое письмо будет в "Газпром" отправлено», — заявил Витренко.

Он пообещал в случае отказа российской стороны вновь обратиться в арбитраж. «Расчеты мы предоставим, и если переговоры не закончатся как-то нормально, тогда уже мы будем говорить, какой тариф мы требуем через арбитраж», — пояснил менеджер.

Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом предыдущего решения арбитража, обязавшего «Нафтогаз» выплатить российской стороне два миллиарда долларов за осуществленные поставки, «Газпром» должен украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. В пятницу, 2 марта, глава российской госкомпании Алексей Миллер объявил, что «Газпром» вынужден немедленно разорвать контракт с «Нафтогазом» после решения арбитража. Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что контракт не предусматривает расторжение в одностороннем порядке. В случае расторжения контракта украинский лидер пообещал обратиться в арбитраж за компенсацией ущерба.

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