Украина решила побороть «Газпром» в шведском суде

Украинский «Нафтогаз» подал представление в апелляционный суд Швеции, приостановивший исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору компании с «Газпромом» о транзите газа. Об этом сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«В отличие от арбитража, правила которого запрещают гласность, представление в апелляционный суд, как правило, является публичными. Так что все желающие могут его прочитать — там есть много чего интересного!» — написал он.

13 июня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство «Газпрома» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины.

В конце мая украинская компания потребовала арестовать российские активы в свою пользу. Стокгольмский арбитраж постановил, что российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов, каждый день просрочки стоит «Газпрому» полмиллиона долларов.

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