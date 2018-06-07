«Газпром» отказался платить Украине

Госкомпания «Газпром» не намерена исполнять решение Стокгольмского арбитража и выплачивать украинской компании «Нафтогаз» 2,56 миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель начальника департамента «Газпрома» Сергей Кузнец, сообщает ТАСС.

«У нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, мы получим их обратно в случае, если судебное решение будет изменено или отменено», — заявил представитель российской госкомпании.

Он также рассказал, что российская сторона после второго решения Стокгольмского арбитража предлагала «Нафтогазу» «передоговориться» и восстановить баланс в отношениях, однако Украина не согласилась на эти условия. В чем именно заключались условия, на которых «Газпром» предлагал «Нафтогазу» помириться, Кузнец не уточнил. В связи с отказом Киева российская сторона и решила подать новый иск в международный арбитраж.

5 июня Россия пригрозила Украине проблемами с газом из-за ареста активов «Газпрома». Москва рассматривает подобный вариант в качестве ответа на арест имущества «Газпрома» по всему миру в качестве обеспечения по исполнению решения Стокгольмского арбитража. Так, например, имущество российской компании уже арестовано в Нидерландах.

Впервые «Нафтогаз» потребовал арестовать российские активы в свою пользу 30 мая. «Газпром» решения международного суда не признает и хочет оспорить его. Стокгольмский арбитраж постановил, что российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов, каждый день просрочки стоит «Газпрому» полмиллиона долларов.

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