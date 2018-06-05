Россия пригрозила Украине проблемами с газом из-за ареста активов «Газпрома»

Меры, предпринимаемые украинской стороной по принудительному взысканию с «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов, не способствуют положительному решению вопроса по продлению сроков транзита газа через Украину. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

«Мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений от этих действий очень нехороший эффект», — сказал он, добавив, что ряд европейских государств оказались «удивлены такими действиями украинского "Нафтогаза"».

Новак отметил, что после соответствующих юридических консультаций правительство России может рассмотреть вопрос о поддержке «Газпрома» в связи с арестом его активов. «Сегодня идет еще юридическая работа того процесса, который был запущен. И когда будет юристами проведена соответствующая оценка и даны рекомендации, тогда можно будет что-то конкретное говорить», — резюмировал министр.

Ранее во вторник, 5 июня, сообщалось, что в Нидерландах начали арестовывать активы российской компании по обращению Киева. Решение об аресте принято в рамках вердикта Стокгольмского арбитража, согласно которому «Газпром» должен «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов.

Впервые украинская сторона востребовала российские активы в свою пользу 30 мая. «Газпром» решения Стокгольмского арбитража не признает и намерен оспорить его. Международный арбитраж постановил, что российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов, при этом каждый день просрочки стоит «Газпрому» полмиллиона долларов.

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