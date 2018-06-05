Имущество «Газпрома» арестовано из-за Украины

Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты 2,6 миллиарда долларов украинскому «Нафтогазу» по иску Стокгольмского арбитража. Об этом во вторник, 5 июня, сообщил «Нафтогаз».

«Нафтогаз Украины» на прошлой неделе подал ходатайства об аресте долей «Газпрома» в дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний, отмечается в сообщении.

Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в стране «отказались сотрудничать с судебными исполнителями». «Однако все это никак не повлияет на арест», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

Швейцарские судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить доли «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, отмечает украинская компания.

«Нафтогаз» начал процедуру запроса об аресте активов российской компании в свою пользу в рамках решения Стокгольмского арбитража 30 мая. Российская сторона не признает решения международного арбитра, подозревает в предвзятом решении и намерена оспорить вердикт арбитража. Сумма задолженности российской компании перед украинской, согласно решению международного суда, составляет 2,56 миллиарда долларов.

В Амстердаме находится офис Gazprom International. Компания участвует в работе международных проектов «Газпрома» по всему миру. В Нидерландах находится и другая структура «Газпрома» — Gazprom Energy.

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