В «Газпром» пришли с обыском из-за Украины

Швейцарские власти пришли с обыском в офис «Газпрома». По данным источника агентства ТАСС, швейцарские органы власти провели опись имущества «дочки» российской компании — Nord Stream, которая выступает оператором газопровода «Северный поток».

Как отмечает агентство, опись произведена в рамках решения Стокгольмского арбитража, по которому российская компания должна выплатить украинской компенсацию. «Местные судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в Цуге в рамках обеспечительных мер по исполнению решения Стокгольма», — заявил один из источников агентства.

Официально «Газпром» от комментариев отказался, однако источник внутри компании подтвердил факт визита приставов, отметив при этом, что ничего арестовано не было.

В марте коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко утверждал, что украинская сторона может инициировать арест российских активов в Швейцарии. Речь шла именно про акции компаний Nord Stream и Nord Stream 2, контрольный пакет в которых принадлежит российскому «Газпрому».

Ранее в среду, 30 мая, стало известно, что «Нафтогаз» начал процедуру запроса об аресте активов российской компании в свою пользу в рамках решения Стокгольмского арбитража. Российская сторона не признает решения международного арбитра, подозревает в предвзятом решении и намерена оспорить вердикт арбитража. Сумма задолженности российской компании перед украинской, согласно решению международного суда, составляет 2,56 миллиарда долларов.

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