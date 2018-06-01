Украина решила шантажировать Россию ценами на транзит газа

Украинская компания «Нафтогаз» заявила, что готова сохранить стоимость транзита российского газа в 2020-2028 годах на текущем уровне, если «Газпром» согласится на повышение тарифов в 2018-2019 годах в общей сложности на 2,3 миллиарда долларов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, украинская компания требует гарантии, что в 2018-2019 годах «Газпром» будет прокачивать по украинской газотранспортной системе по 110 миллиардов кубометров газа в год, и на рост тарифов. Если же российская компания не согласится, «Нафтогаз» намерен обратиться в арбитражный суд за компенсацией за обесценивание своей газотранспортной системы — требуемая сумма в таком случае составит 11 миллиардов долларов.

«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» два решения. Согласно первому, российская сторона должна самостоятельно бронировать мощности газотранспортной системы Украины либо это должны делать клиенты компании. Это де-факто означает сдачу «Газпромом» газа на восточной границе Украины. В таком случае применимым к контракту будет украинское право. Киев настаивает, что оно гармонизировано с европейским энергетическим законодательством.

Второй вариант, который предлагает «Нафтогаз», — продажа газа украинской компании на восточной границе Украины и выкуп объемов на западной границе. Плата за транзит в таком случае будет оформлена как маржа между сделками. На этот контракт украинская сторона готова по другому праву, в том числе по шведскому, как это прописано в нынешнем транзитном контракте.

Как поясняет издание, Украина исходит из того, что российская сторона в соответствии с решением Стокгольмского арбитражного суда ежегодно будет прокачивать по украинской газотранспортной системе не менее 110 миллиардов кубометров газа в 2018-2019 годах. Если сохранится действующая ставка, то без учета топливной составляющей «Нафтогаз» будет получать 2,55 миллиарда долларов в год, однако украинская сторона хочет получать выручку на уровне 3,7 миллиарда долларов. Ее может обеспечить рост тарифа на 33 процента.

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