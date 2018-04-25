«Нафтогаз» предрек «полномасштабный конфликт» России и Украины

В случае прекращения транзита газа через украинскую территорию вырастет вероятность полномасштабного конфликта между Украиной и Россией, заявил главный коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщает телеканал «112 Украина».

Это повлечет геополитические последствия, подчеркнул он. «Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», — отметил Витренко.

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Зампредседателя правления российской корпорации «Газпром» Александр Медведев 24 апреля сообщил, что контракт с Украиной не будет продлен ни при каких обстоятельствах. В то же время это не означает, что транзит газа будет прекращен, отметил он.

9 апреля в интервью Deutsche Welle глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия стремится избавиться от транзита газа через Украину, потому что «в случае его сохранения полномасштабная военная агрессия России против Украины была бы связана с очень большими затратами». По его словам, в худшем сценарии Россия может начать оккупацию Украины. В таком случае поставки российского газа в Европу надолго прекратятся, а это дорого обойдется России.

«Переводя транзит из Украины куда-то еще, Путин в сущности расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в конечном итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния», — сказал глава «Нафтогаза». Вероятность такого развития событий превышает 50 процентов в случае прекращения транзита, считает он.

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