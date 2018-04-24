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«Газпром» намекнул на «Северный поток-3»

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Россия готова построить газопровод «Северный поток-3», если Европа заявит о необходимости новых транспортных маршрутов. Такое заявление сделал заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев в эфире «России 24».

«Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — "Северный поток-3", например», — сказал Медведев. Представитель компании напомнил, что «Газпром» не раз заявлял о готовности поставлять в Европу столько газа, сколько необходимо.

Российская компания «Газпром» уже реализовала проект «Северный поток». Газопровод, соединивший Россию и Германию по дну Балтийского моря, состоит их двух ниток. Они введены в эксплуатацию в 2012 году.

«Северный поток-2» должен увеличить мощность предыдущего газопровода, добавив к нему еще две нитки.

Запуск проекта ожидается до конца 2019 года.

При реализации обоих проектов европейские страны, выступавшие транзитерами, а также государства, оказавшиеся в удалении от точки поступления газа, высказали свое несогласие. В частности, речь идет о странах Прибалтики и Украине.

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