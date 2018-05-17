«Нафтогаз» назвал «Газпром» жирным медведем

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал российский «Газпром» жирным медведем, который пользуется своим положением, сообщает ТАСС.

Топ-менеджер сравнил российский концерн с медведем в лавке, причем медведь ведет себя не агрессивно, а довольно спокойно. Реформе газотранспортной системы (ГТС) Украины мешает спор «Нафтогаза» с «Газпромом», считает Коболев.

Из 124 миллиардов кубометров газа, которые прошли через ГТС Украины в 2017 году, 94 миллиарда составляют транзитные поставки, пояснил глава «Нафтогаза». «Газпром» блокирует реформирование системы, договоренности Украины с соседними странами о подключении смежных ГТС сейчас не работают, отметил Коболев.

По его словам, вопрос заключается в том, можно ли заставить Газпром выполнить решение арбитража возобновить транзит газа к концу 2019 года. Без возобновления транзита «Нафтогаз» не сможет трансформировать активы и выполнить нормы Третьего энергетического пакета Евросоюза, подчеркнул глава украинской компании.

Чтобы найти решение по разделению активов, Евросоюзу необходимо занять четкую позицию по тому, как «Газпром» должен следовать закону, сказал Коболев.

В марте «Нафтогаз» называл «Газпром» котиком, а в апреле украинская компания украсила свое сообщение, касающееся обращения российского концерна в Стокгольмский суд, улыбающимся смайликом.

На Украине опасаются, что после истечения контракта «Газпрома» и «Нафтогаза» в конце 2019 года российский концерн прекратит транзит топлива в ЕС по территории страны.

Третий энергопакет направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа в Евросоюзе. С помощью этого документа ЕС надеется ограничить для компаний-экспортеров топлива право владения и управления трубопроводами. Еврокомиссия добивается раздела бизнеса по продаже и транспортировке газа.

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