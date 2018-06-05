«Газпром» признал проблемы с арестом имущества

Российская госкомпания «Газпром» подтвердила факт ареста своих активов и имущества в Нидерландах в рамках решения Стокгольмского арбитража по делу против украинского «Нафтогаза». Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение «Газпрома».

Отмечается, что никаких официальных документов российская компания не получала. «"Газпром" сможет представить комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес», — приводит издание сообщение компании.

Также госкомпания заверила, что намерена отстаивать собственные интересы в соответствии с законодательством.

Ранее во вторник, 5 июня, сообщалось, что по обращению украинской компании активы российской компании в Нидерландах начали арестовывать. Решение об аресте принято в рамках вердикта Стокгольмского арбитража, согласно которому «Газпром» должен «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов.

Впервые украинская сторона востребовала российские активы в свою пользу 30 мая. «Газпром» решения Стокгольмского арбитража не признает и намерен оспорить его. Международный арбитраж постановил, что российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов, при этом каждый день просрочки стоит «Газпрому» полмиллиона долларов.

В Нидерландах у российской компании находится офис Gazprom International. Компания участвует в работе международных проектов «Газпрома» по всему миру. Также в Нидерландах работает еще одна «дочка» «Газпрома» — Gazprom Energy.

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