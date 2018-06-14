Суд занял сторону «Газпрома» в споре с Украиной

Российская госкорпорация «Газпром» добилась остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом». Об этом в четверг, 14 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

«13 июня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство "Газпрома" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины», — говорится в сообщении.

Ходатайство было подано «Газпромом» 7 июня в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками «Нафтогаза» до рассмотрения жалобы по существу начать принудительное исполнение этого решения.

«Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах», — отмечает российская компания.

«Газпром» требует полностью отменить решение арбитража по транзитному контракту, поскольку значительная часть его текста, как свидетельствуют результаты лингвистической экспертизы, была написана не арбитрами, а третьим лицом.

7 июня в «Газпроме» заявили, что корпорация не намерена исполнять решение Стокгольмского арбитража и выплачивать украинскому «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов, а в начале месяца Россия пригрозила Украине проблемами с газом из-за ареста активов «Газпрома».

Впервые «Нафтогаз» потребовал арестовать российские активы в свою пользу 30 мая. Стокгольмский арбитраж постановил, что российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов, каждый день просрочки стоит «Газпрому» полмиллиона долларов.

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