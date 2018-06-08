«Газпром» решил спасти свое имущество от Украины

«Газпром» потребовал от суда обеспечить доступ к материалам дела о взыскании его активов в Швейцарии, чтобы обжаловать действия приставов, сообщает РИА Новости.

Компания также намерена обратиться с аналогичным запросом в суд Нидерландов, где, как утверждает «Нафтогаз Украины», также начался процесс ареста активов «Газпрома» из-за неисполнения решений Стокгольмского арбитража.

«Газпром» до сих пор никто официально не уведомил о принудительном исполнении решений суда в Швейцарии, отмечают в концерне.

7 июня замначальника департамента «Газпрома» Сергей Кузнец заявил, что «Газпром» не намерен исполнять решение Стокгольмского арбитража и выплачивать украинской компании «Нафтогаз» 2,56 миллиарда долларов.

В начале месяца Россия пригрозила Украине проблемами с газом из-за ареста активов «Газпрома». Москва рассматривает подобный вариант в качестве ответа на арест имущества «Газпрома» по всему миру в качестве обеспечения по исполнению решения Стокгольмского арбитража.

Впервые «Нафтогаз» потребовал арестовать российские активы в свою пользу 30 мая. «Газпром» решения международного суда не признает и хочет оспорить его. Стокгольмский арбитраж постановил, что российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов, каждый день просрочки стоит «Газпрому» полмиллиона долларов.

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