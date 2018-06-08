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«Нафтогаз» захотели лишить денег за победу над «Газпромом»

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал топ-менеджмент «Нафтогаза» отказаться от премий в размере 46 миллионов долларов за победу над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом украинский премьер заявил в ходе заседания Верховной Рады, сообщает издание «Гордон».

«Это компетенция независимого совета. Я был и остаюсь обеспокоенным таким решением. Поэтому я направил официальное письмо в независимый наблюдательный совет, с тем чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали кабинет министров Украины. Я ожидаю ответа на этот вопрос», — сказал украинский премьер.

Гройсман отметил, что политика высоких вознаграждений в настоящий момент неуместна, хотя и признал, что победа над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже — это победа в интересах всей Украины. «Именно за это определил такое вознаграждение наблюдательный совет. Хотя я подчеркиваю, что это перегиб», — подчеркнул он.

В конце мая наблюдательный совет украинской компании проголосовал за то, чтобы вознаградить причастных к победе в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом». На это сотрудникам «Нафтогаза» выделили 1 процент от выигранной суммы в суде — 45,6 миллиона долларов.

По сумме двух исков в Стокгольмском арбитраже российская госкомпания осталась должна украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» намерен оспорить это решение в суде, поэтому пока отказывается платить. При этом стоимость каждого дня просрочки для российской компании стоит 500 тысяч долларов.

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