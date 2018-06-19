Лондон заморозит имущество «Газпрома» из-за Украины

Коммерческий суд Лондона разрешил заморозку активов «Газпрома» на территории Великобритании по ходатайству «Нафтогаза», сообщила украинская компания.

Это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража о выплате 2,6 миллиарда долларов, напомнили в «Нафтогазе».

Согласно решению суда, в течение 48 часов после получения решения суда «Газпром» обязан предоставить «Нафтогазу» список всего своего имущества стоимостью более 50 тысяч долларов в Англии и Уэльсе. Украинская компания предупредила лондонские офисы 17 банков, сотрудничающих с российским концерном, о том, что они не могут способствовать сокращению активов «Газпрома».

18 июня «Нафтогаз» подал представление в апелляционный суд Швеции, приостановивший исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору компании с «Газпромом» о транзите газа. В середине июня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство «Газпрома» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины.

В конце мая украинская компания потребовала арестовать российские активы в свою пользу. Стокгольмский арбитраж постановил, что российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов, каждый день просрочки стоит «Газпрому» полмиллиона долларов.

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