Шведский суд подтвердил правоту «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд шведского округа Свеа оставил в силе свой приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между российским «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины о транзите топлива, сообщает «Интерфакс».

«Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах», — заявили в концерне.

В российской компании подчеркнули, что продолжат защищать свои права в соответствии с законодательством.

13 июня апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство «Газпрома» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».

В мае украинская компания потребовала арестовать российские активы в свою пользу. Стокгольмский арбитраж постановил, что российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов, каждый день просрочки стоит «Газпрому» полмиллиона долларов.

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