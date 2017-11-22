Польша подписала контракт на поставку газа из США

Подписан контракт с компанией Centrica LNG о поставках сжиженного природного газа из США. Согласно договору топливо будет поставляться 5 лет, сообщает сайт польской компании PGNiG.

Газ предназначен для рынка Польши и других стран Центральной Европы. Польша объясняет сделку необходимостью повысить энергетическую безопасность региона, где «исторически доминировал российский газ».

Отмечается, что подписанный контракт лишь первый из запланированных.

О возможностях США помочь Польше и другим европейским государствам с диверсификацией поставок газа в июле говорил американский лидер Дональд Трамп.



