России предсказали лидерство на газовом рынке

К 2040 году Россия станет одним из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в исследовании Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2018, передает ТАСС.

По данным специалистов, наряду с Россией лидировать на рынке будут США и страны Африки, расположенные к югу от Сахары. Ожидается, что они в совокупности увеличат экспорт сырья на 90 миллиардов кубометров. У России же объемы могут увеличиться до 60 миллиардов кубометров.

По расчетам совокупная доля этих стран вырастет до 40 процентов. Отмечается, что на данный момент до 60 процентов экспорта сжиженного природного газа приходится на Катар и Австралию.

В октябре министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия по итогам 2018 года поставит рекордный объем газа в Европу. По его словам, объем экспорта может составить 204 миллиарда кубометров.

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