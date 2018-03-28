США резко нарастили экспорт газа в дальние страны

В 2017 году США увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в четыре раза — с 14,1 миллиона кубометров в сутки до 55 миллионов кубометров, следует из материалов американского Управления энергетической информации (EIA).

Зарубежные поставки увеличились из-за расширения экспортных мощностей, отмечает EIA. Благодаря запуску проектов Sabine Pass в Луизиане и Cove Point в Мэриленде мощности Соединенных Штатов по экспорту сжиженного газа выросли до 102 миллионов кубометров в сутки. В ближайшие два года США планируют ввести еще четыре проекта.

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Около 53 процентов американского СПГ ушло в Мексику, Южную Корею и Китай. Доля Южной Кореи и Китая в общем объеме экспорта составила 18 процентов и 15 процентов соответственно. Европа стала третьим по величине импортером сжиженного газа из США в прошлом году.

Доля спотовых продаж СПГ из США составила в 2017 году около 60 процентов.

По прогнозу EIA, к 2020 году Соединенные Штаты станут третьим по величине экспортером СПГ после Австралии и Катара.

В 2017 году США практически удвоили экспорт нефти до 1,1 миллиона баррелей в сутки.

В январе танкер доставил в Бостон, штат Массачусетс, партию сжиженного природного газа, произведенного в том числе на российском заводе «Ямал СПГ».

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