Российский газ дошел до Индии

Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. (дочерняя компания «Новатэка») осуществила первую поставку сжиженного природного газа (СПГ) с завода «Ямал СПГ» в Индию. Об этом говорится в сообщении компании.
Как отметил первый зампред правления «Новатэка» Лев Феодосьев, расширение географии поставок и рост присутствия компании на ключевых рынках стран Азии является одним из приоритетных направлений развития, заложенных в стратегию компании до 2030 года.
«Первая поставка СПГ на растущий индийский рынок является важным шагом в развитии этого направления», — отметил он.
В январе танкер Gaselys французской компании Engie доставил в США партию сжиженного природного газа, произведенного в том числе на «Ямал СПГ». Газ с завода, который находится под американскими санкциями, впервые попал на рынок США. Глава Минэнерго России Александр Новак пояснил, что «хотя молекулы российские, но газ уже не российский», имея в виду покупку Engie газа у нефтяной компании Petroliam Nasional Bhd. из Малайзии.
«Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк», Total, CNPC и Фонд Шелкового пути. В рамках реализации проекта планируется запустить три технологические линии — первая очередь была введена в эксплуатацию в конце 2017 года, две другие планируется запустить в 2018-2019 годах. Отгрузка первого танкера со сжиженным природным газом состоялась 8 декабря 2017 года.