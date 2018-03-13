В Госдепе заявили о готовности посоперничать с Россией на европейском рынке газа

Американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в Европе. Об этом агентству РИА Новости заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

«США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют 30 уже плавучих установок для хранения и регазификации», — пояснила она, признав, что предлагаемые объемы поставок из США значительно меньше российских поставок, транспортируемых по трубопроводам.

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«Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения», — резюмировала Оудкирк.

8 марта исполнительный директор американской энергетической ассоциации Барри Уортингтон рассказал о планах «завоевания» мира своим газом. По его словам, в ближайшие пять лет США планируют увеличить экспорт сжиженного природного газа СПГ в четыре раза, для этого в добавок к двум действующим экспортным терминалам будут построены пять или шесть новых.

США продолжают увеличивать объем продаваемого СПГ другим странам. В то же время американцы сами покупают газ. 28 января в Бостоне пришвартовался первый танкер с российским СПГ. В начале марта европейские СМИ написали, что самым надежным поставщиком газа в Европу остается Россия.

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