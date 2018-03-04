Европейцы испугались замерзнуть и признали зависимость от России

Европа из-за аномальных холодов вынуждена закупать газ в рекордных количествах. Причем поставить топливо в необходимых количествах может только Россия, пишет Bloomberg.

«Европа и, в особенности, Великобритания, все больше зависят от России в удовлетворении своих энергетических потребностей», — пишет агентство.

Одновременно издание замечает, что занимающая второе место по поставкам газа в Европу Норвегия, не может удовлетворить спрос из-за технических проблем.

Россия, наоборот, получила дополнительную возможность закрепиться на европейском рынке и одновременно дать понять, насколько от нее зависит Старый Свет.

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Причем речь идет о поставках не только при помощи газопроводов, но и сжиженного природного газа, доставляемого морскими судами. В частности, Великобритания в ближайшие дни должна принять российские корабли. Сделать это Великобританию вынудила аномально холодная погода. Цены на газ в стране поднялись до рекордных значений.

Ранее стало известно, что вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович выразил обеспокоенность по поводу возможного прекращения транзита газа через Украину из-за начатой Газпромом процедуры разрыва контрактов с украинским Нафтогазом. В ответ в Москве заверили, что все обязательства российскими поставщиками будут выполнены.

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