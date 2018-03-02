Латвия испугалась нехватки российского газа

Потребителям из Латвии может быть недостаточно газа, поступающего из России по трубопроводу, из-за установившихся в стране холодов. Об этом заявила руководитель Инчукалнского подземного газохранилища (ПХГ) Зане Котане, передает db.lv.

Котане сообщила, что в пик потребления необходимые объемы газа не могут быть прокачаны. Она добавила, что страна оказалась на грани серьезных проблем даже в конце этой зимы, при не самых низких возможных температурах. В еще более холодную погоду ситуация может оказаться тяжелее, что ставит вопрос о создании дополнительных запасов газа.

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Как пишет РИА Новости, по сравнению с другими годами в 2017 году в хранилище было закачано меньше газа. Котане считает, что в срочном порядке нужны новые нормы, которые предусматривали бы ответственность оператора системы и вовлечение пользователей и торговцев в обеспечение стабильных поставок.

Инчукалнское ПХГ — крупнейшее в Европе по вместимости. Его объемы составляют 4,47 миллиарда кубометров. Газ поступает в хранилище из России по магистральному газопроводу из Изборска. В зимнее время его запасы используются для обеспечения не только Латвии, но также Эстонии, Литвы, а также Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.

Латвия получает 100 процентов потребляемого ею газа из России. В прошлом году республика официально открыла свой газовый рынок для иностранных участников.

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