Премьер-министр Литвы обвинил Россию в экономическом удушении Прибалтики

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обвинил Россию в манипулировании экономическими рычагами ради достижения политических целей. Его слова в пятницу, 18 августа, приводит Baltnews.lt.

Таким образом Сквернялис прокомментировал инициативу президента России Владимира Путина о перенаправлении белорусских грузов в российские порты на Балтике. По словам главы правительства Литвы, предложение российского лидера является попыткой экономического удушения не только Литвы, но и Латвии с Эстонией. Он также уверен, что идея Путина невыгодна и Минску. «Но есть страны, которые принимают решения, руководствуясь политическими, а не экономическими мотивами», — сказал Сквернялис.

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16 августа Владимир Путин заявил, что необходимо увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с использованием российской инфраструктуры при транспортировке выработанных нефтепродуктов. Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что белорусские НПЗ отказываются от услуг «Российских железных дорог» и, несмотря на скидки в РФ, предпочитают им прибалтийскую инфраструктуру, мотивируя это долгосрочными контрактами.

«По нефтеналиву мы дали 50-процентную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики. Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог», — рассказал Белозеров главе государства.

В начале апреля Россия и Белоруссия подписали пакет документов, который позволяет урегулировать проблемы в нефтегазовой сфере. Разногласия возникли в 2016 году, когда между Москвой и Минском возник спор из-за поставок нефти. Россия планировала экспортировать в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн ежегодно, однако график на третий квартал 2016-го был сокращен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.