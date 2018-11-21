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«Газпром» решил сэкономить на «Северном потоке-2»

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«Газпром» сократил инвестиции в строительство газопровода «Северный поток-2» более чем на 22 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на инвестиционную программу компании на 2018 год.

В новой редакции программы объем вложений в «Северный поток-2» в 2018 году был снижен до 92,1 миллиарда рублей против 114,5 миллиарда рублей, заложенных ранее.

Общий объем инвестиций составит 1,96 триллиона рублей, что на 217 миллиардов рублей больше, чем было предусмотрено программой, утвержденной в декабре 2017 года.

Увеличение бюджета «Газпром» объяснил повышением расходов на приоритетные проекты в области транспортировки и сжижения природного газа (СПГ). В частности, речь идет о развитии газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России и строительстве комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции «Портовая».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток-2» непременно будет реализован, невзирая на противодействие со стороны США.

Новый газопровод свяжет Россию и Германию. Он практически повторит маршрут ныне действующего «Северного потока», за исключением территориальных вод Дании, не давшей разрешение на строительство. Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов евро, запустить трубу планируется в конце 2019 года.

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