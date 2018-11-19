«Нафтогаз Украины» оказался ненужным

В «Нафтогазе Украины» заявили, что желающих приобрести долю в украинской газотранспортной системе (ГТС), стоимость которой оценивается в 14 миллиардов долларов, пока не нашлось. Об этом сообщает «Интерфакс».

В компании напомнили, что целью привлечения иностранного партнера в украинскую ГТС является сохранение транзита российского газа и доходов для государства от такого транзита.

«"Газпром" в "Северном потоке" предлагает иностранным партнерам 50 процентов. Если Украина не будет делать что-либо подобное, иностранцам просто будет интереснее работать с Россией. Мир банальный и прагматичный», — заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Ранее он оценил возможные потери от строительства газопровода «Северный поток-2». По оценкам Коболева, ущерб может составить три миллиарда долларов, или три процента ВВП страны.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Он даст России возможность повысить поставки газа в Европу, сократив транзит через Украину.

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