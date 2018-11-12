Украина и США собрались противостоять «Северному потоку-2»

Президент Украины Петр Порошенко и министр энергетики США Рик Перри в ходе совместной встречи договорились о противостоянии стран проекту «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту “Северный поток-2”, а также диверсификации источников энергоносителей, в частности путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Порошенко отметил «исключительно важное значение сотрудничества с США в сфере энергетики для укрепления энергетической безопасности Украины».

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В ноябре спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Европа может потерять важнейший элемент безопасности и попасть в зависимость от России, если не откажется от участия в строительстве газопровода «Северный поток-2». Он предложил пригласить США к использованию газотранспортной системы (ГТС) Украины, чтобы защитить ее от Москвы.

Общая стоимость «Северного потока-2» составляет около 10 миллиардов евро. Он будет проложен по дну Балтийского моря в территориальных водах пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Введение газопровода в эксплуатацию запланировано на четвертый квартал 2019 года.

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