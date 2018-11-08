Киев описал ужасные последствия для Европы от «Северного потока-2»

Европа может потерять важнейший элемент безопасности и попасть в зависимость от России, если не откажется от участия в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед», передает «Укринформ».

«Украинский парламент, правительство и президент выступают и предостерегают Европу от участия в проекте "Северный поток-2". Потому что мы, как никто, знаем, как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку», — объяснил Парубий.

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Кроме того, политик предложил пригласить США к использованию газотранспортной системы (ГТС) Украины, чтобы защитить ее от Москвы. По его мнению, ГТС «должна иметь платформу совместного использования с нашими американскими коллегами, чтобы никогда и никак не реализовалась энергетическая стратегия России по взятию под контроль украинской ГТС».

2 ноября канцлер Германии Ангела Меркель объяснила разницу подходов Германии и Украины к «Северному потоку-2». По ее словам, Берлин не планирует отказываться от участия в строительстве газопровода, однако хочет сохранить для Киева гарантии транзитной роли. Парубий в очередной раз призвал Меркель отказаться от финансирования проекта, сославшись на риск разбалансировки и безопасности всей Европы.

Общая стоимость «Северного потока-2» составляет около 10 миллиардов евро. Он будет проложен по дну Балтийского моря в территориальных водах пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Введение газопровода в эксплуатацию запланировано на четвертый квартал 2019 года.

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