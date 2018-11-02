Меркель объяснила разницу подходов Германии и Украины к «Северному потоку-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель менее критично относится к строительству газопровода «Северный поток-2», однако хочет сохранить для Украины гарантии транзитной роли. Об этом она заявила на встрече со спикером Веховной рады Андреем Парубием, сообщает агентство УНН.

«Что касается "Северного потока-2" — нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю его и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, и она сохраняла свою транзитную роль», — отметила канцлер Германии. Она добавила, что Берлин хочет заключить с Москвой транзитный договор, который оставит Украине статус «важной транзитной страны». По ее словам, с Россией ведутся переговоры.

Парубий обратился к Меркель с просьбой поспособствовать тому, чтобы Запад отказался от участия в подготовке, финансировании и лоббировании проекта. «Строительство «Северного потока-2» может внести разбалансировки и риск для безопасности не только Украины, но и всего европейского пространства. Я лично просил бы, чтобы более детально были изучены аргументы украинской стороны. На себе мы неоднократно испытывали энергетический шантаж России», — ответил он.

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1 ноября на встрече с президентом Украины Петром Порошенко канцлер Германии пообещала продление санкций против России. В сентябре российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с Меркель высказал готовность профинансировать строительство «Северного потока-2» в том случае, если против участвующих в реализации проекта европейских компаний будут введены санкции США.

Общая стоимость «Северного потока-2» составляет около 10 миллиардов евро. Он будет проложен по дну Балтийского моря в территориальных водах пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Введение газопровода в эксплуатацию запланировано на четвертый квартал 2019 года.

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