Меркель пообещала продление санкций против России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин выступает за продление антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Канцлер заявила об этом на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве 1 ноября.

По ее словам, немецкую сторону не устраивает, как Москва следит за соблюдением минских соглашений. В том случае, если по этому вопросу будет виден прогресс, Германия «сможет обсуждать смягчение санкций».

В июле Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры в отношении России еще на полгода. Ограничительные меры, нацеленные на «специфические сектора российской экономики», продолжат действовать по меньшей мере до 31 января 2019 года.

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Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

В России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам. Кроме того, Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за невыполнение минских соглашений, подписанных в 2015 году странами «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина), лежит на Киеве.

Минские соглашения предусматривают режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под разными предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.

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